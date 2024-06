El Parc dels Búnquers endega un projecte per a la recuperació de trinxeres i fortificacions

Trinxeres a Montellà i Martinet (Foto: Parc dels Búnquers)

El Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà ha endegat un projecte per a la recuperació d’un conjunt de trinxeres i fortificacions a la llera del riu Segre. La intervenció es durà a terme en diverses fases, la primera de les quals serà un camp de treball per a netejar la zona, de prop de 300 metres, durant l’última setmana de juliol.

La iniciativa es tirarà endavant amb Servei Civil Internacional (SCI), que coordinarà l’acció amb voluntaris locals i internacionals que conviuran durant una setmana, del 22 al 29 de juliol, a l’Alberg Rural de Can Ribals. L’experiència s’adreça a 10 joves d’entre 16 i 30 anys vinguts d’arreu del món i 4 joves de Montellà i Martinet o Lles de Cerdanya, que s’encarregaran de posar al dia aquestes fortificacions. A canvi, el cost del manutenció i allotjament correrà a compte de l’organització. Per a més informació es pot contactar amb el telèfon 648141070.

L’actuació vol arranjar un element patrimonial rellevant i, alhora, potenciar l’intercanvi d’idees i coneixements entre els diferents voluntaris internacionals per a posar en valor les trinxeres i fortificacions més enllà de les fronteres.

El camp també cerca generar sinergies entre la comunitat internacional i persones del territori, així com amb la resta del municipi. “El camp pretén contribuir a generar un intercanvi d’idees, percepcions i sobretot la posada en comú d’uns fets històrics compartits entre diferents països del món (des de la Segona Guerra Mundial fins a les dictadures feixistes que s’apoderen de les societats del segle XX) que clarament van marcar un punt d’inflexió en la història universal”, indiquen des del Parc de Búnquers.





Activitats complementàries

Al llarg del camp de voluntariat hi ha previstes activitats diverses, com taules rodones, tant amb la població local com amb els voluntaris. Igualment, es plantejaran activitats de formació al voltant del patrimoni de la zona no estrictament amb la temàtica del camp, segons siguin els interessos i demandes del grup, com per exemple la visita a poblacions properes com Llívia o Bellver.

En l’àmbit del lleure, s’inclouen propostes formatives i lúdiques, com caminades i excursions en un entorn privilegiat. A més, està previst un escape room o la descoberta d’altres elements patrimonials del Baridà i Cerdanya. Els 14 voluntaris faran vida plegats a la comarca, en formaran part i assistiran a les diferents activitats pròpies del territori com la Festa Major de Travesseres.





Recerca i difusió

La recuperació de les trinxeres i fortificacions va en la línia de treball iniciada pel Parc dels Búnquers fa més de 15 anys amb la recerca i difusió del període històric del franquisme i la Segona Guerra Mundial, destacant unes construccions que mai s’han utilitzat.