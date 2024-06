Els Encants d’UNICEF, del 5 al 7 de juny

Cartell anunciador dels Encants d’UNICEF (UNICEF Andorra)

El Comitè d’Andorra de l’UNICEF reobrirà els seus emblemàtics Encants els propers dies 5, 6 i 7 de juny, celebrant la 13a edició. En aquesta edició preestiuenca, UNICEF Andorra tornarà a posar a la venda articles de moda i complements de luxe que han estat donats pels seus col·laboradors, voluntaris i amics.

Gràcies al suport de Meritxell Marsà i Rosa Pons, els Encants es tornaran a situar a la primera planta de l’edifici “The Embassy”, situat al cor de l’Avinguda Meritxell. En aquesta edició es comptarà amb donacions de Patricia Sañes, Marta Alguersuari, diverses cases de roba i un pop up gastronòmic.

Els Encants s’obriran al públic el dimecres 5 de juny, a les 10.30 hores i tancaran les portes el divendres 7 de juny, a les 20 hores. Romandran oberts durant el migdia per a totes aquelles persones que desitgin adquirir els productes disponibles.

Tota la recaptació d’aquesta 13 edició anirà destinada al Projecte d’Ecopobles que finança UNICEF Andorra a Madagascar. El canvi climàtic és el repte més important dels temps actuals. Afortunadament, ara hi ha tecnologies efectives que poden fer possible un futur més verd.

A Madagascar, UNICEF té una experiència significativa en el desplegament de sistemes d’aigua alimentats amb energia solar. Aquest enfocament respectuós amb el medi ambient és crucial per a donar suport a les comunitats afectades per fenòmens meteorològics extrems, com les sequeres. A més, contribueix a construir un futur més verd eliminant la necessitat de combustibles en els sistemes de subministrament d’aigua.

Amb el suport dels donants andorrans, UNICEF accelerarà la instal·lació de sistemes d’aigua amb energia solar als pobles del sud de Madagascar afectats per la sequera.

En donar suport a solucions d’energia solar a Madagascar, hi ha l’oportunitat de tenir un impacte positiu per als infants a un cost molt inferior. Una anàlisi cost-benefici d’UNICEF mostra que, al llarg de la seva vida útil, les tecnologies solars són fins a tres vegades més barates que les alternatives que utilitzen combustibles fòssils.

L’impacte a llarg termini d’aquest treball serà significatiu. Un cop el finançament s’hagi utilitzat per a establir sistemes d’aigua amb energia solar, l’impacte continuarà, ja que UNICEF utilitzarà aquest projecte per a persuadir el govern de Madagascar d’ampliar la iniciativa a tot el país. A més, es desbloquejaran noves oportunitats d’ocupació, com les operacions i els treballs de manteniment, donant suport a un nou sector energètic innovador al sud de Madagascar, concretament a la regió d’Androy.