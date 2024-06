L’Enfira’t comença amb bon peu el cap de setmana a Encamp

Al centre, Nino Marot i Laura Mas, visitant un dels estands de l’Enfira’t 2024 (Comú d’Encamp)

Aquest dissabte s’ha donat el tret de sortida a la tercera edició de l’Enfira’t, la fira multisectorial d’Encamp que permet mostrar i donar a conèixer el teixit empresarial, econòmic i social de la parròquia. La cònsol major, Laura Mas, ha inaugurant aquest matí l’Enfira’t, juntament amb el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot.

Abans de començar el recorregut per la zona firal, davant del Complex Esportiu i Sociocultural han tingut lloc els parlaments inaugurals que han iniciat un cap de setmana per a gaudir d’activitats per a tots els públics, al voltant de l’esport, la cultura i la gastronomia.

Mas ha agraït la feina feta per a fer possible aquest esdeveniment i ha parlat de la importància de crear una fira d’aquestes característiques on generar trobades entre empreses de la mateixa parròquia. La cònsol major també ha recordat que una de les prioritats de l’equip comunal és “conservar i transformar l’espai públic prioritzant l’espai verd”, amb l’objectiu de crear un efecte positiu “en la qualitat de vida de les persones i també un impuls positiu en el teixit econòmic i comercial.” Ha remarcat que es continuarà treballant en aquesta línia, ja que “tenir una àmplia oferta comercial és un valor afegit en una vila residencial com Encamp”.

Una fira multisectorial que no seria possible sense la feina del Departament de Turisme i Reactivació Econòmica. Per la seva part, Nino Marot ha remarcat la participació d’empreses, entitats i clubs que aquest any participen a l’Enfira’t. Ha recordat que l’objectiu d’aquesta fira és “donar visibilitat al teixit econòmic, social i empresarial de la parròquia per a donar a conèixer, per a captar nous clients i per a fidelitzar”, i ha afegit que la voluntat és que l’Enfira’t sigui un punt de trobada i que tingui com a resultat “un cap de setmana en què els carrers d’Encamp estiguin plens de gent i de visitants”.

L’acte inaugural ha comptat també amb la presència del cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, de la consellera general Maria Martisella, del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, del ministre de Finances, Ramon Lladós, i de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, a més a més dels consellers comunals d’Encamp, que han visitat tots els expositors i han participat en diverses activitats de l’Enfira’t.





Programa d’activitats preparat per les entitats i les empreses de la parròquia

Diverses entitats i associacions esportives de la parròquia han organitzat un programa d’activitats per a tots els públics, amb exhibicions, tallers i accions solidàries, com per exemple, el Torneig de Pàdel solidari del Club de Tennis i Pàdel Encamp que ha tingut lloc a les pistes de Prada de Moles.

Al Passeig de l’Alguer, el Club de Tir amb Arc ha preparat una exhibició i, mentrestant, a la Sala Fitness del Complex Esportiu s’han impartit classes dirigides de body balance i de zumba amb la Zaira Martínez, del Departament d’Esports del comú. Sense sortir del Complex, a la Sala Polivalent, ha tingut lloc el torneig de voleibol organitzat pel Club Voleibol Encamp.

Una de les novetats d’aquesta edició és la creació de l’Espai Àgora, ubicat a l’escenari de la Sala de Festes del Complex d’Encamp, que s’ha estrenat aquest matí amb la xerrada de Roger Puig que porta per títol “Sense límits”. Seguidament, ha sigut el torn de David Arajol on ha parlat d’”Una passió de pare a fill”.

A la plaça de Sant Miquel, el grup Anyway ha estrenat els concerts del cap de setmana. Mentrestant, el Prat de l‘Areny acull la zona d’automoció i una zona infantil, amb inflables i activitats de la mà de Gatzara Espectacles i Grandvalira.

Durant la tarda d’aquest dissabte continuen els actes, amb més propostes com l’exhibició de SAE Gimnàstica Artística d’Encamp i la de Rítmica Club d’Encamp; activitats dirigides amb Cèlia Ronco com el body pump o l’aigua gim; i les xerrades captivadores d’Edgar Montellà i Stefi Troguet.





L’Enfira’t continua diumenge durant tot el dia

Demà diumenge, a les 10 hores, es reprèn l’Enfira’t amb els més de setanta expositors oberts fins a les 20 hores, una nova oportunitat per a tots aquells que no hagin pogut gaudir avui dissabte d’aquesta trobada entre ciutadans i empreses, associacions o clubs. Tampoc s’aturen les activitats, tornejos esportius, classes dirigides, masterclass i xerrades i s’hi podrà participar també durant tota la jornada de diumenge.

Programa d’actes de diumenge 2 de juny.





Portes obertes als museus de la parròquia durant tot el cap de setmana

Durant tot el cap de setmana hi haurà portes obertes als museus de la parròquia d’Encamp i s’oferiran visites guiades gratuïtes amb reserva prèvia, com el Museu Etnogràfic Casa Cristo, així com altres instal·lacions públiques, com l’antic Hotel Rosaleda i el Museu de l’Electricitat i el Museu de l’Automòbil. Les reserves es poden fer via telèfon o correu electrònic:

Portes obertes Hotel Rosaleda: 731000 o turisme@encamp.ad

Visita conjunt històric de les Bons: 731000 o turisme@encamp.ad

Portes obertes Museu Etnogràfic Casa Cristo: 833551 o casacristo@encamp.ad

Museu Nacional de l’Automòbil i Museu de l’Electricitat – FEDA: sense reserva prèvia