Portada del llibre “Maleïda sinistra”, de Víctor Escandell

Títol: Maleïda sinistra

Autor: Víctor Escandell

Pàgines: 104

Editorial: La oveja roja

Un joc filosòfic, una disquisició artística, una exquisidesa decimonònica i una investigació creativa pels sinuosos camins culturals… totes elles, i cap, són qualificacions possibles per a aquesta estranya obra. Un llibre que no es manipula com un d’habitual, sinó que n’inverteix el sentit i disloca els costums per a capbussar-se en tot allò que acompanya la idea d’esquerra. Què resideix en la noció d’allò esquerre? Refugi del sinistre, espai predilecte d’esquerrans i revolucionaris, antítesi del dret, del destre, de l’hàbil.

Qui va dir que fos així? Víctor Escandell furgarà en aquest territori a través de dotzena i mitja d’escenes en un equilibri subtil entre creació literària i gràfica. Una proposta a contrapàgina que ens impedirà acceptar la rectitud dels univers donats.





Font: lacasadellibro