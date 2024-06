Lliurats, a la Seu, els guardons del Premi Joles Sennell de contes infantils, en el marc del festival Llegendària

Lliurament dels premis Joles Sennell 2024 (Aj. la Seu)

El conte “L’extraordinària història del conill que es pensava que era una gallina“, de Pilar Garriga Anguera, de l’Alt Empordà, ha guanyat el Premi Joles Sennell 2024 de Contes Infantils en la categoria d’autors adults (categoria E). Aquest dissabte al matí s’ha dut a terme l’acte de lliurament dels guardons del certamen, que organitzen la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell i RàdioSeu, i que enguany ha celebrat el seu 15è aniversari des que es va crear amb el nom de Concurs Contes de Compten. De la denominació actual, aquesta n’ha estat la 8a edició.

Pilar Garriga i Anguera és una traductora i escriptora catalana. És llicenciada en filologia catalana a la Universitat de Barcelona i diplomada en traducció d’idiomes per a l’EUTI i en magisteri a l’Escola de Mestres de Sant Cugat (UAB). Com a novel·lista, ha escrit Un estiu a Borneo (2003). Els mateixos personatges protagonitzen també les novel·les L’home del bosc (2005), Un estiu a Tacugama (2009) i Un estiu al Priorat (2014), Un estiu al Delta (2020) i Anem a caçar bolets (2021), entre d’altres obres.

La guanyadora de la categoria d’adults s’emporta un premi de 1.300 euros, dotat per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a més de diversos obsequis dels patrocinadors i col·laboradors, com ara un e-book ofert pel Servei Educatiu de l’Alt Urgell, una entrada doble per a un concert del FeMAP i una subscripció bianual a la revista Cadí-Pedraforca. D’altra banda, el premi a l’obra finalista, valorat en 500 euros i dotat també per l’Ajuntament urgellenc, ha estat per al conte Martina, la nena orquestra, de Núria Estivill Fernàndez, de la Torre de l’Espanyol. L’accèssit s’ha atorgat a El rescat dels Colors, de Montse Milan Moliné, d’Esterri d’Àneu.

El lliurament s’ha dut a terme a la plaça de Sant Roc, en el marc del festival literari Llegendària del carrer dels Canonges, on també s’han donat a conèixer els guanyadors de les altres quatre categories del concurs, adreçades a contes escrits per infants i joves. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós; la regidora de RàdioSeu, Gemma Tó; la regidora d’Educació, Christina Moreno; a més de Tile Nadal (Fustes Grau i Grau) i Xavi Comella (Micro-Seu), patrocinadors del certamen literari.

A la categoria D (autors/es joves de 17 i 18 anys), el primer premi se l’ha endut Un món sense color, d’Abril Obiols Martínez, de la Seu d’Urgell, que ha estat premiada amb 400 euros (oferts igualment per l’Ajuntament de la Seu), material informàtic ofert pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell i un val de compra concedit per la Llibreria 4 Fulls. El finalista ha estat El llamp i el cargol, de Tona Majoral Fernàndez, de la Seu d’Urgell, que ha rebut un premi de 200 euros i un llibre gentilesa de MeteoPirineus. L’accèssit s’ha atorgat a Carta a la mama, de Chuyin Lin Zhang, de Caldes de Malavella.

A la categoria C (autors d’entre 15 i 16 anys), el guanyador ha estat Aquell conte, de Joan Gómez Garcia, de la Seu d’Urgell, al qual s’ha lliurat 125 euros gentilesa de Mútua de l’Alt Pirineu, 100 euros oferts per l’Ajuntament de la Seu, material informàtic ofert pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell i un val de compra de la Llibreria Salvat. El finalista, el conte El món de l’espurna brillant, de Núria Pubill Farràs, de la Seu d’Urgell, ha estat premiat amb un val de compra de la Llibreria Purgimon.

A la categoria B (autors d’entre 13 i 14 anys), el jurat ha concedit el primer premi a En un obrir i tancar d’ulls, de Marc Fité Piñol, que ha rebut 100 euros gentilesa de Microseu i 100 euros dotats per l’Ajuntament de la Seu, a més d’un val de compra de la Llibreria Carlin GoPrinters. El finalista, El pantà de la Glòria, de Marina Griñó Anglès, del Pla de Santa Maria (Tarragona), ha obtingut un val de compra de la Llibreria Papers. El jurat també ha atorgat un accèssit a La bruixa Abecedari i la carta, d’Enit Puig Baró, de la Seu d’Urgell.

Finalment, a la categoria A, adreçada a infants de 10 i 11 anys, el primer premi ha correspost al conte Angus: el prodigi de Ferròlid, escrit per Adrià Maya Andorrà, de la Seu d’Urgell, que ha estat obsequiat amb 100 euros oferts per Fustes Grau i Grau, 100 euros més concedits per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i un val de compra de 50 euros de Papereria i Joguets Pepe y Dalda. El finalista, Somriu, d’Elisenda Martín Bullier, del Pont de Bar, ha rebut un val de compra de la Llibreria El Refugi. L’accèssit se l’ha endut El cap de setmana més estrambòtic, d’Ares Blanch Farré, de la Seu d’Urgell.

El jurat de l’edició d’enguany ha comptat un any més amb la participació de l’escriptor Pep Albanell, autor de capçalera de la Biblioteca Sant Agustí. Albanell dona nom a aquests premis mitjançant el seu pseudònim, Joles Sennell. També han format part del jurat Alba Besora, editora d’Editorial Meraki; Isidre Domenjó, escriptor i president de l’Associació Llibre del Pirineu; Lourdes Esteve, directora i bibliotecària de la Biblioteca Sant Agustí; Xavier Farrero, llibreter de la Llibreria Papers; Genisa G. Carricondo, narradora i actriu; Marta Pujantell, directora de RàdioSeu; Isabel Rodríguez, docent del Servei Educatiu de l’Alt Urgell, i Montse Rollán, bibliotecària de la Biblioteca Josep Finestres de Cervera.

En el marc del lliurament de premis s’ha agraït la implicació dels centres educatius en la difusió del certamen literari i s’ha obsequiat amb un lot de llibres les escoles Pau Claris, La Salle, Castell-Ciutat, Arnau Mir del Pla de Tirs i Sant Esteve d’Alàs.