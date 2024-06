El Museu Carmen Thyssen Andorra posa en marxa el projecte ‘Vitrina Artística’

Jean-Paul Cuberes serà el primer en exposar a la Vitrina Artística (MCTA)

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) presenta la “Vitrina Artística”, una plataforma dinàmica que celebra i promou el talent artístic local. Per a aquesta iniciativa, l’espai del vestíbul es posa a disposició d’artistes vinculats amb les escoles d’art i les associacions locals, per a acollir les seves exposicions de forma temporal.

L’objectiu del museu és, a través d’aquest programa, convertir-se en una “vitrina” per als talents locals, oferint una plataforma de visibilitat durant dos períodes d’exposicions: els mesos de juny a agost i els mesos de setembre a novembre.

Martí Pons, responsable d’organització i adjunt a la gerència, exposa que “utilitzar l’espai museístic com una eina per a promoure l’art del país, continua amb la feina que des de fa anys està duent a terme el museu, prioritzant les sinergies amb entitats i artistes locals. El projecte està plantejat per a oferir un espai perquè artistes contemporanis puguin promoure la seva feina”.

Per a escollir l’artista responsable de la primera exposició al vestíbul, es va fer una convocatòria oberta a tots els artistes i associacions del país. Es van rebre una vintena de projectes que combinaven pintura, fotografia, collage, entre altres tècniques.

La primera exposició anirà a càrrec de Jean-Paul Cuberes, que presenta obres que formen part de dues col·leccions anomenades ‘Gaia’ i ‘Origen’. Segons el mateix artista les dues col·leccions poden semblar antagòniques, però representen la vida: el principi i el final en un cercle sense fi.

Per la seva banda, la responsable dels projectes artístics i educatius, Charline Bony, exposa que “en el cas de l’obra de Jean-Paul Cuberes aporta en l’àmbit estètic la possibilitat de fer entrar més art abstracte al museu, oferint encara més dinamisme i versatilitat en el discurs artístic d’enguany”.

La inauguració tindrà lloc el dimarts, dia 4 de juny, a les 18 hores, al vestíbul del Museu CarmenThyssen Andorra (MCTA) i es podrà visitar gratuïtament fins al 25 d’agost.