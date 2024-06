Havia de pintar una casa, però es dedicava a sostraure diners del propietari

Un home emmanillat (arxiu)

Aquesta setmana, la Policia ha detingut un home de 51 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic i contra el patrimoni per apropiar-se de diners en efectiu i també sostreure i utilitzar la targeta de crèdit d’una altra persona, que l’havia contractat per a fer uns treballs de pintura a casa seva.

L’home hauria aprofitat que disposava de les claus del pis per a agafar la targeta de crèdit i retirar diners de diversos caixers automàtics. El perjudici econòmic supera els 2.000 euros. En aquest cas, la investigació i posterior detenció també es van efectuar a partir d’una denúncia. L’home té diversos antecedents per diferents delictes.