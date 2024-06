Cartell anunciant el període d’inscripcions per a les activitats d’estiu (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp obrirà les inscripcions per a participar en les activitats d’estiu del Llaç d’Animació, l’Àrea de Jovent i l’Espai Jove d’Encamp i del Pas de la Casa el pròxim dimarts, dia 4 de juny, a partir de les 10 hores. Les persones interessades podran realitzar les seves inscripcions a través d’aquest enllaç o a les recepcions dels centres esportius de la parròquia.

El total de les activitats es realitzaran de l’1 de juliol al 6 de setembre, i estan destinades a infants i joves de 3 a 17 anys, els quals podran adherir-se al grup que correspongui per la seva edat i les activitats que vulguin desenvolupar.

La temàtica d’aquest estiu girarà al voltant de les 7 arts clàssiques i sota l’eslògan ‘Els guardians de les arts’. Els infants i joves d’Encamp i del Pas de la Casa, alertats per un missatge misteriós, decideixen unir forces per a enfrontar-se a Artonox, un ésser malèvol arribat d’un altre planeta que vol destruir les arts clàssiques. Setmana a setmana, els infants i joves es desplacen a diferents llocs del món per a trobar relíquies que simbolitzen les arts, com la partitura màgica que inspira les composicions musicals, esdevenint guardians d’aquestes relíquies.

Així doncs, hauran de superar desafiaments artístics i aprendran la importància de la creativitat. La dansa, el cinema i la literatura es convertiran en parts crucials de la col·lecció, forjant un bastió contra Artonox. Amb determinació, tots es convertiran en herois i heroïnes de la cultura, derrotant a Artonox i restaurant l’equilibri de la societat i el planeta Terra.

El programa d’estiu, impulsat des del Departament de Cultura, Infància i Joventut, es convertirà en una inoblidable aventura plena de creativitat i convivència, en el marc de l’educació en el lleure.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat que “s’ha treballat en una oferta de lleure per a l’estiu amb una alta qualitat pedagògica i lúdica, com és habitual, i amb l’objectiu, alhora, de facilitar a les famílies la conciliació familiar i laboral”.





Noves històries, nova edició de les colònies als Cortals!

L’activitat de les colònies als Cortals va adreçada a infants i joves des dels 8 fins als 17 anys, i quedarà dividida en 3 torns al llarg de l’estiu, amb un total de 40 places per torn:

1r Torn: de l’1 al 10 de juliol

2n Torn: del 15 al 24 de juliol

3r Torn: del 29 de juliol al 7 d’agost

Els preus són:

Infants i joves de la parròquia d’Encamp – 239,40 euros

Infants i joves residents a Andorra – 285,50 euros

Infants i joves no residents a Andorra – 483,80 euros

S’aplicarà un 10% de descompte amb el Carnet Jove o Carnet Piolet, i un 20% de descompte pel segon germà o germana.





Una programació carregada d’emocions, aprenentatge i diversió a l’Àrea de Jovent

Els infants dels 6 als 11 anys podran gaudir d’unes setmanes inoblidables a l’Àrea de Jovent d’Encamp i el Pas de la Casa. Aquest any, les activitats aniran de l’1 del juliol al 6 de setembre, de 8 a 20 hores, amb un preu per setmana, per tal d’ajudar a l’organització de les famílies, i un total de 70 places per setmana a Encamp i 20 places per setmana al Pas de la Casa.

Preu per setmana de 5 dies – 88,90 euros

Preu per setmana de 4 dies – 77,80 euros

També s’aplicarà un 10% de descompte amb el Carnet Jove o Carnet Piolet i als usuaris dels serveis, a més d’un 20% de descompte pel segon germà o germana.





Els més petits i petites gaudiran de l’estiu com ningú amb el Llaç d’Animació

El Llaç d’Animació d’Encamp i el Pas de la Casa rebrà els infants dels 3 als 5 anys, de l’1 del juliol al 6 de setembre, amb un horari de 8 a 20 hores, per a fer d’aquest estiu un període màgic. Cal destacar que aquest any es disposen de 30 places per setmana a Encamp i 30 places al Pas de la Casa.

Com a l’Àrea de Jovent, al Llaç d’Animació també s’estableix un preu per setmana, que queda de la manera següent:

Preu per setmana de 5 dies – 88,90 euros

Preu per setmana de 4 dies – 77,80 euros



S’aplicarà també un 10% de descompte amb el Carnet Jove o Carnet Piolet i als usuaris dels serveis, a més d’un 20% de descompte pel segon germà o germana.