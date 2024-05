Llívia celebra un any més la Festa de la Transhumància

Festa de la Transhumància a Llívia (Foto: Ajuntament de Llívia)

Llívia celebrarà aquest dilluns vinent, 3 de juny, la Festa de la Transhumància. L’activitat, organitzada pels ramaders de la vila i l’Ajuntament llivienc, s’ha convertit en una de les iniciatives destacades del calendari festiu anual del municipi de la Baixa Cerdanya. Enguany, l’Ajuntament de Llívia ha proposat alguns canvis importants, com ara la contractació de dos guies de muntanya per a acompanyar els participants i facilitar informació als inscrits. Així mateix, s’ha incorporat al programa la recuperació del dinar de carmanyola a La Bollosa. Per completar el dinar, l’ajuntament hi posarà les postres, el beure i el cafè.

Per a prendre part en la festa cal inscriure’s a l’oficina del Museu de Llívia. La data límit és el dissabte, dia 1 de juny (inclòs). El preu del tiquet és a 10 euros, tant per als adults com per als infants, i inclou el transport d’autobús (pujar i baixar o baixar només), l’esmorzar de primera hora i les postres i begudes del dinar. El telèfon per a informar-se és el 972 89 63 13.





Programa festiu

El programa de la Festa de la Transhumància començarà a les 7 del matí, amb un primer cafè i coca a l’encreuament dels carrers de Cereja i les Bulloses. Des d’aquest punt se sortirà fins a la Bollosa on, a partir de la una del migdia, qui ho vulgui, podrà començar a dinar per a tornar després a casa, ja sigui a peu o amb autobús.

L’organització avisa que l’activitat de pujar el bestiar a les pastures podria quedar anul·lada en cas de mal temps, i que és responsabilitat dels inscrits anar ben equipats (calçat i roba confortable) i portar menjar. Alhora, es recomana dur aigua, fruits secs i gorra.





Bona condició física

Els inscrits han de tenir una bona condició física, tenint en compte que la durada de la caminada és de 4 hores de pujada, més el descens posterior, amb un desnivell de prop de 800 metres. L’Ajuntament de Llívia oferirà transport de motxilles fins a La Bollosa, per a aquells que no vulguin anar carregats tot el trajecte. Per als que vulguin tornar amb autocar, també cal inscriure’s a l’Oficina de Turisme.