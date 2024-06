Obres d’ampliació i millora, a la Seu, dels serveis sociosanitaris i la residència de la Fundació Sant Hospital

Grua instal·lada a la plaça Soldevila, davant de la Fundació Sant Hospital (Foto: FSH)

Ja s’han iniciat les obres a les plantes 2 i 3 de la Fundació Sant Hospital (FSH) de la Seu d’Urgell per a la remodelació de l’àrea sociosanitària i la residència assistida. Una gran grua es va instal·lar fa uns dies a la plaça Soldevila per a començar els treballs de millora, que s’espera que estiguin enllestits en un període d’un any i mig.

El projecte, amb un cost de més de 5 milions d’euros, es duu a terme mitjançant el cofinançament dels fons europeus Next Generation, una subvenció de la Diputació de Lleida i fons propis del centre mèdic urgellenc.

L’objectiu final de l’ampliació és solucionar la manca de llits de residència a l’Alt Urgell, on existeix una llista d’espera important. En total, hi haurà 21 places més, tant de residència assistida com de mitja i llarga estada. Alhora, es vol dignificar el servei aportant als usuaris les millors condicions possibles.





Projecte de reforma

La rehabilitació inclou la zona formada per la Residència Assistida, el Centre de Dia i l’Hospital de Dia, l’àrea de Rehabilitació, el menjador del personal, l’antic habitatge religiós i la capella. Tot l’espai ocupa 1.570 metres quadrats. La segona zona en què s’actuarà és la de l’actual Unitat Sociosanitària, que disposa de 13 llits en 5 habitacions dobles i 3 d’individuals sense bany. Tota aquesta àrea es transformarà en 5 habitacions individuals amb bany propi, amb els seus corresponents espais d’infermeria i la unitat de psicogeriatria.

Un tercer espai, que actualment ocupa la Unitat Sociosanitària amb 17 llits amb 1 bany assistit exterior, es transformarà en 15 llits amb 3 banys assistits exteriors, a més dels seus corresponents espais d’infermeria per a desenvolupar l’activitat de mitja estada polivalent.

A la tercera planta del Centre Cívic El Passeig s’hi instal·larà l’àrea de Rehabilitació i el centre de dia. Es preveu que una passarel·la unirà l’edifici de l’Hospital urgellenc amb la nova zona sanitària. D’altra banda, les instal·lacions que ocupava l’antic CAP de la Seu, annex a l’Hospital, seran ocupades per despatxos mèdics.





Projectes per a una nova residència i un nou hospital

Les obres a la Fundació Sant Hospital han de permetre ampliar a curt termini l’oferta de places de residència a la Seu, mentre s’espera la construcció d’un nou complex a la zona Horta del Valira. Així mateix, l’actuació coincideix en el temps amb la urbanització de la zona urbana en què s’ha de construir el futur Hospital Comarcal de l’Alt Urgell, a tocar del Parc de Bombers. Pel que fa a quan serà una realitat aquest nou hospital, la Generalitat ha indicat que podria aixecar-se d’aquí a cinc anys, el 2029.