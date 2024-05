Passes decidides vers un centre de documentació judicial a Andorra

Reunió entre membres del Consell Superior de la Justícia i del CENDOJ espanyol (CSJ)

El Consell Superior de la Justícia (CSJ), encapçalat pel president Josep Maria Rossell, així com diversos responsables tècnics de l’organisme, s’han reunit aquest matí de divendres a la seu de la Justícia amb el director de Centre de Documentació Judicial d’Espanya (CENDOJ), Joaquín Silguero Estagnan, com a retorn de la visita efectuada pel CSJ a la seu del CENDOJ, el passat mes de març.

Més enllà de ser el centre de documentació judicial a Espanya, el CENDOJ ha esdevingut, els darrers anys, un centre d’innovació pioner en el tractament de les dades, la gestió del coneixement i la jurisprudència a través d’eines com la intel·ligència artificial generativa, amb voluntat d’oferir al cos judicial una base de dades interconnectades que optimitzin la tasca de jutges i magistrats.

La trobada, de caire tècnic, ha estat qualificada com a molt positiva i ha permès conèixer de primera mà les aplicacions i el funcionament de les eines de què disposa el CENDOJ per a millorar l’intercanvi d’informació documental i jurisprudencial, de conformitat amb l’Acord internacional administratiu existent entre el Consejo General del Poder Judicial espanyol i el Consell Superior de la Justícia.

Tal i com explica el membre del Consell Superior de la Justícia i representant de la comissió de seguiment del conveni, Ramon Camp, “aquest conveni i les sinergies creades amb el CENDOJ han de permetre poder disposar a mig termini amb un centre de documentació judicial a Andorra.”

Aquest conveni afavoreix els intercanvis d’experiències amb responsables d’institucions anàlogues i permet l’accés a programes específics de formació, intercanvis d’informació i experiències amb juristes entre el dos països.

El Centre de Documentació Judicial (CENDOJ) és l’òrgan tècnic del Consejo General del Poder Judicial espanyol que s’encarrega de la publicació oficial de la jurisprudència, així com de les altres competències en l’àmbit de la documentació i dels serveis de gestió del coneixement. Ofereix també serveis de suport i informació als membres de la Carrera Judicial facilitant-los l’accés a tota mena de fonts documentals emprades en el desenvolupament de l’activitat judicial. Per la seva banda, el CSJ facilita les resolucions andorranes més rellevants per tal que siguin incorporades al fons documental CENDOJ, contribuint així al seu enriquiment.