Cervesa o vi? Què és més saludable?

Uns amics brindant amb vi i cervesa (AMIC)

Diversos conceptes populars sobre alimentació semblen haver-se arrelat a la societat com a veritats inqüestionables. Un d’ells és la creença que consumir una copa de vi al dia és beneficiós per a la salut. Un altre, que la cervesa és una opció saludable a causa de la seva suposada riquesa nutricional. Malgrat això, l’evidència científica és clara en aquest aspecte: l’alcohol, en totes les seves formes, és perjudicial per a la salut.

Un estudi realitzat per la Universitat de Harvard ha abordat aquesta qüestió per a determinar quina de les dues begudes és menys perjudicial. Si bé s’ha suggerit que l’alcohol, en quantitats moderades, pot tenir certa protecció contra malalties cardiovasculars, també s’associa amb un major risc de desenvolupar diverses formes de càncer. Per tant, els investigadors subratllen que no hi ha evidències suficients per a recomanar el consum habitual de vi o cervesa.

És cert que el vi conté polifenols, compostos antioxidants i antiinflamatoris relacionats amb beneficis per a la circulació i la salut neurològica. Així i tot, la cervesa també en conté, tot i en menor quantitat. No obstant això, si es vol augmentar la ingesta de polifenols, hi ha altres aliments més complets i saludables a considerar, com ara el tomàquet, els fruits vermells, la ceba morada i el raïm.





Per Tot Sant Cugat