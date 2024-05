Les que diuen ser les races de gat més tranquil·les

La secció d’aquesta setmana del “Naufragant per la xarxa” va dedicada als amants dels animals i a aquells que els agrada tenir mascotes i, especialment, que tenen una certa debilitat per als gats. Aquests felins domèstics poden ser de races ben variades i també solen tenir caràcters ben diferents els uns dels altres.

Pel que respecta al caràcter dels gats, és molt important tenir-ho en consideració si en volem tenir un a casa. Cal avaluar en quins espais es mourà (si només per l’interior de la llar o també a l’aire lliure), si hi ha un infant, si haurà d’estar força sol durant el dia, etc. És per aquest motiu que molta gent que desitja tenir un gat demana que, aquest, sigui el més tranquil i afectuós possible. Del compte del YouTube “Experto animal”, aquestes són les races que consideren més tranquil·les.