Obert el termini per a accedir a dues habitacions individuals a la Ciutat Internacional Universitària de París (curs 2024-2025)

Panoràmica de la ciutat de París (SFGA)

Amb l’objectiu d’afavorir l’acollida dels estudiants d’Andorra a França, el Consell de Ministres ha validat l’obertura de la convocatòria per a accedir a dues habitacions individuals a la Ciutat Internacional Universitària de París (CIUP) durant el curs acadèmic 2024-2025. Es tracta de dues habitacions individuals destinades a estudiants o estadants, ja siguin andorrans o residents establerts legalment al Principat.

Els candidats podran formalitzar les sol·licituds entre la publicació al BOPA -el pròxim dimecres- i el 26 de juny. A títol indicatiu, el preu mensual per al curs acadèmic 2024-2025 és d’aproximadament 673 euros per a l’allotjament en una habitació individual confort. L’imprès de sol·licitud està a disposició de les persones interessades al web d’ensenyament superior https://www.ensenyamentsuperior.ad. També es pot sol·licitar per correu electrònic, a l’adreça ensenyament_superior@govern.ad, i per telèfon al +376 743 300.

Així mateix, els interessats també poden sol·licitar l’ajuda d’allotjament social francesa (Allocation Logement Sociale ALS) a la Caixa d’Ajudes Familiars (Caisse d’Allocations Familiales CAF), que té una delegació a la CIUP.