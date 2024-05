Revolució en la càrrega de bateries

Una investigadora de sistemes energètics (elcomparadordeluz.com)

Les bateries de ions de sodi es perfilen com una alternativa prometedora a les de liti, destacant per la càrrega ràpida i ús de sodi, un recurs natural abundant i econòmic. Aquestes bateries, funcionant amb una estructura similar a les tradicionals, són més segures i menys perjudicials per al medi ambient gràcies als materials menys tòxics. La capacitat d’operar a gran escala i el baix impacte ambiental les posicionen com una solució sostenible i eficient, ideal per a vehicles elèctrics i emmagatzematge massiu d’energia.

Innovacions en el disseny i materials de les bateries de sodi

Liderades per l’Institut Avançat de Ciència i Tecnologia de Corea (KAIST), les innovacions recents en el disseny i materials de les bateries de sodi marquen un avenç significatiu a la tecnologia d’emmagatzematge d’energia. Els investigadors de KAIST han desenvolupat una bateria híbrida d’ions de sodi que integra materials anòdics de bateries convencionals amb càtodes dissenyats per a supercondensadors, facilitant una càrrega ultraràpida i millorant la densitat energètica amb capacitats de fins a 247 Wh/kg i una densitat de potència de 347. W/kg.

Aquestes millores no només augmenten el rendiment de les bateries, sinó que també podrien reduir els costos associats a l’emmagatzematge d’energia elèctrica, oferint una alternativa més assequible davant de les bateries de liti, cosa que podria disminuir la dependència de materials costosos i volàtils, estabilitzant així els preus del kWh al mercat energètic A més, la seva major estabilitat química i menor risc d’incendi les fan ideals per a integrar-se a xarxes elèctriques i vehicles elèctrics, contribuint a una infraestructura energètica més sostenible i econòmica.





Desafiaments i solucions en el desenvolupament de bateries de sodi

Encara que prometedores, les bateries de sodi enfronten desafiaments com a menor densitat energètica i cicles de càrrega-descàrrega més breus en comparació de les bateries de liti. No obstant això, avenços tecnològics recents han començat a mitigar aquests obstacles mitjançant noves tècniques de síntesi i la utilització de combinacions innovadores de materials als elèctrodes. Aquests desenvolupaments tècnics han resultat en cicles de càrrega més prolongats i una major densitat energètica, cosa que és especialment rellevant davant de les fluctuacions del preu de la llum i la necessitat de tecnologies d’emmagatzematge més accessibles. A mesura que la tecnologia de les bateries de sodi continuï desenvolupant-se, s’espera que les comercialitzadores de llum puguin oferir solucions més sostenibles i cost-efectives per a la gestió i l’emmagatzematge d’energia.





Impacte i futur de les bateries de sodi al mercat

El desenvolupament de les bateries de sodi està destinat a revolucionar el mercat energètic, promet millores notables en eficiència i una reducció significativa en els costos de producció. Aquestes bateries, utilitzant sodi, material abundant i econòmic, ofereixen una alternativa sostenible i accessible que pot catalitzar l’adopció de vehicles elèctrics i el desenvolupament de xarxes energètiques més eficients. S’anticipa que les bateries de sodi jugaran un rol crucial en la redefinició d’un panorama energètic més sustentable. A mesura que aquesta tecnologia maduri, és probable que el seu ús s’expandeixi més enllà del sector automotriu i representi un avenç significatiu cap a un futur energètic més net i econòmicament viable.





Font: elcomparadordeluz.es