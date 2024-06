Detencions per falsificar certificats, per conduir amb el permís retirat i per positiu al volant

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Els darrers dies la Policia ha detingut una dona de 32 anys i un home de 43, ambdós no residents, com a presumptes autors de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic, per falsificar certificats d’experiència laboral per tal d’obtenir el permís de residència i treball.

En un altre ordre de delictes, dos homes més, de 20 i 35 anys, han estat arrestats per conduir amb el permís retirat. Aquest darrer podia conduir durant la jornada laboral, però va ser controlat fora de l’horari autoritzat.

Finalment, la matinada d’aquest divendres la Policia ha detingut un conductor de 35 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 2,13.