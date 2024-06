La Vall de Boí i Naut Aran, dels municipis d’Espanya amb més oferta hotelera i de restauració per cada mil habitants

Hotel a la Vall de Boí (Foto: https://www.boitaullresort.com/)

La Vall de Boí és el municipi de l’Estat espanyol amb més oferta hotelera per cada mil habitants. Així ho constata un estudi del Consell General d’Economistes, que ha comparat diverses dades econòmiques i socials de tot Espanya. En el rànquing amb les localitats amb més hotels també hi apareix en tercer lloc Naut Aran. A més, aquests dos municipis també estan entre els llocs amb més oferta de cafeteries, bars i restaurants per cada mil residents, on hi són també Alp, Cadaqués i el Port de la Selva.

D’altra banda, Prats i Sansor, a la Cerdanya, és el municipi de menys de mil habitants amb més valor cadastral residencial (236.854,61 euros). Ressalta que entre els municipis que destaquen en aquest rànquing també hi ha Naut Aran (156.031,66 euros), el Port de la Selva (154.372,37 euros) i Pals (101.741,26 euros). Al contrari, entre els que tenen menys valor cadastral hi ha Rajadell (6.321,41 euros), al Bages, i Aguilar de Segarra (6.627,67 euros), a l’Alta Segarra.

Pel que fa a renda neta mitjana per persona, en el rànquing estatal hi apareix Matadepera (Vallès Occidental), amb 24.091 euros. Quan es mira la renda mitjana per llar, també hi consta Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), amb 66.360 euros de mitjana. Entre els municipis amb més ingressos per habitant hi ha en tercer lloc Forès, a la Conca de Barberà, amb 27.217,02 euros. Aquesta localitat també es troba en el llistat de llocs amb més despesa pressupostària per habitant (27.217,02 euros) i més inversions per habitant (19.200 euros).

Les dades que han recollit els economistes provenen de prop de 20 fonts oficials, entre les quals hi ha diversos ministeris espanyols, l’Agència Tributària, l’Airef o l’Institut Nacional d’Estadística (INE), entre d’altres.