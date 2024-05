Generació automàtica de subtítols amb un nou model d’IA

Una persona manipulant un ordinador portàtil (arxiu)

La plataforma de llenguatge audiovisual Happy Scribe ha llançat el seu últim avanç en el camp de la generació de subtítols, Gen 2, un innovador model d’intel·ligència artificial destinat a transformar la forma en què es creen els subtítols de manera automàtica, oferint una combinació sense precedents quant a velocitat, precisió i eficàcia.

La implementació del Model Gen 2 de Happy Scribe permetrà als usuaris accelerar de manera dràstica el procés de generació de subtítols, oferint resultats precisos en un temps rècord. Segons explica André Bastié, cofundador i CEO de Happy Scribe, “hem observat resultats impressionants durant les proves inicials: els nostres lingüistes experts dediquen un 13% menys de temps a refinar els resultats del motor de subtítols, mentre que la precisió ha augmentat notablement, reduint la taxa d’errors en un 8%”.

El Model d’IA per a Subtítols Gen 2 de Happy Scribe es basa en dos innovadors components, únics en el camp de la tecnologia: l’Analitzador Sintàctic i la Cerca Local. Aquests components treballen en conjunt per a convertir el flux continu de paraules parlades en subtítols segmentats de manera ordenada, complets amb temps precisos.





Analitzador Sintàctic, l’expert en gramàtica

L’Analitzador Sintàctic actua com un expert en gramàtica, analitzant cada oració per a comprendre la seva estructura i el paper de cada paraula. Els experts de Happy Scribe ho defineixen com un detectiu de la gramàtica, ja que identifica relacions sintàctiques i parts del discurs, i ajuda a determinar els millors punts per a dividir les oracions en segments “amigables” per als subtítols. Per exemple, l’Analitzador Sintàctic sap que un article i el seu nom podrien estar estretament relacionats (com “el gos”), suggerint que han de romandre junts, mentre que un verb seguit d’una preposició (com “va saltar sobre”) podria ser un bon lloc per a dividir. Aquesta anàlisi intel·ligent assegura que els subtítols no sols són gramaticalment correctes, sinó també fàcils de llegir i entendre.





Cerca Local, el solucionador de problemes

Una vegada que l’Analitzador Sintàctic ha fet el seu treball, l’algorisme de Cerca Local pren el control. Es tracta d’un component que funciona com un solucionador de problemes, avaluant diferents combinacions de divisions d’oracions per a trobar el millor ajust en termes de llegibilitat i coherència temporal. Aquest procés considera diversos factors, com el nombre màxim de caràcters per línia i el temps entre paraules, per a crear subtítols que siguin agradables a la vista i tinguin sentit en el context del temps del vídeo.





Els Tocs Finals, el post-processament

Quan finalitza el treball fet pels dos components anteriors, l’Analitzador Sintàctic i la Cerca Local, el model aplica alguns ajustos finals, per exemple, dividir subtítols excessivament llargs o ajustar lleugerament el temps per a millorar la llegibilitat. L’objectiu és assegurar que cada bloc de subtítols estigui perfectament sincronitzat i formatat, millorant l’experiència de l’espectador.





Model Gen 2, un abans i un després en la indústria audiovisual

El Model Gen 2 no està limitat per barreres lingüístiques, és a dir, és agnòstic de l’idioma, la qual cosa permet adaptar-se a una àmplia gamma de llengües, convertint-lo en una eina versàtil per a creadors de contingut globals. També és altament personalitzable, ja que, depenent de les necessitats o preferències específiques, les regles i paràmetres que guien el procés de creació de subtítols poden ajustar-se, oferint una flexibilitat mai vista. La seva rapidesa és un altre dels factors determinants que marquen un abans i un després en el camp de la generació de subtítols, perquè es pot integrar en els sistemes existents per a accelerar el seu procés de creació.

En definitiva, el Model d’IA per a Subtítols Gen 2 de Happy Scribe representa una fita significativa en l’accessibilitat del contingut de vídeo en l’àmbit global. En automatitzar el procés de creació de subtítols amb tecnologia avançada, els creadors de contingut poden garantir que els seus vídeos siguin més accessibles i mantinguin la qualitat del seu missatge. “Amb l’evolució contínua de la tecnologia, podem anticipar encara més millores en aquesta àrea, fent que el contingut de vídeo sigui veritablement universal”, conclou el CEO de Happy Scribe.





