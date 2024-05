Tomàs Lomero, Teixeira i Mejia seran baixa al IV Andbank Open d’Andorra de Natació

Cartell del IV Andbank Open d’Andorra de Natació (FAN)

Aquest cap de setmana -dissabte i diumenge- la Federació Andorrana de Natació (FAN) organitza la 4a edició de l'”Andbank Open d’Andorra de Natació”, que tindrà com a escenari el Centre esportiu dels Serradells. Com va comunicar prèviament la federació, hi participarà una part dels nedadors i nedadores de l’equip absolut de natació, entre ells Nàdia Tudó, Bernat Lomero, Aleix Fèrriz, Didac Rayo i Patrick Pelegrina.

El nedador, Tomàs Lomero, que havia confirmat la seva participació, finalment, no hi podrà assistir. Igual passa amb Kevin Teixeira i Alexandra Mejia, que seran baixa amb el vistiplau de la direcció tècnica de la FAN.

La participació grupal dels nedadors insígnia, és un fet inusual, però des de la federació es treballa perquè a partir de l’edició de 2024, deixi de ser puntual. L’Open d’Andorra de Natació -asseguren- “ha de créixer i, com no podia ser d’una altra manera la FAN compta amb la col·laboració dels esportistes per a fer-ho”.