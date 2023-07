Accident sense ferits a l’avinguda Santa Coloma

L’accident de trànsit d’aquest migdia a l’avinguda Santa Coloma (cedida: Tony Verdaguer)

Aquest migdia de dijous, 27 de juliol, ha tingut lloc un accident de circulació a l’avinguda Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella. En el sinistre, segons apunten algunes fonts a aquest mitjà de comunicació, no hi hauria hagut persones ferides.

A la imatge es pot veure com en l’esmentat accident de trànsit s’han vist implicats dos vehicles. D’una banda, un turisme i, de l’altra, una motocicleta. La gent que passava per l’indret s’ha preocupat per l’estat del conductor de la moto, el qual, semblaria, que no requerirà d’atenció mèdica.