Andorra Telecom, 10 anys de suport al BC Andorra

El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, i el President del BC Andorra, Gorka Aixàs (Andorra Telecom)

Aquest matí de dijous, 27 de juliol, a les instal·lacions de l’operadora a Prat de la Creu, 2, el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, i el President del Bàsquet Club Andorra, Gorka Aixàs, han signat el conveni de renovació del patrocini per a la temporada 2023-2024.

I com ha recordat el director general de l’operadora, “amb aquesta són deu les temporades que estem donant suport al Bàsquet Club Andorra, un projecte esportiu i de país que ha aconseguit unes fites inimaginables amb una trajectòria espectacular. Un projecte més que consolidat i del que ens sentim molt orgullosos de formar-ne part”.

El president del club, Gorka Aixàs, per la seva banda, ha destacat que “tenir al costat a Andorra Telecom durant 10 temporades és un orgull i una mostra de que s’estan fent les coses bé. Dues marques de país que s’entreguen per al mateix objectiu i compartint valors. Hem d’estar molt agraïts per la confiança mostrada”.

Andorra Telecom seguirà tenint els seus suports de gran visibilitat al Pavelló, a més dels ja tradicionals moments a les xarxes durant els partits del primer equip.