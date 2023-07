Andbank i la FAG signen un acord de col·laboració

Les persones que han pres part en la signatura de l’acord de col·laboració entre Andbank i la FAG (Andbank)

Andbank i la Federació Andorrana de Gimnàstica (FAG) han signat, a la seu de l’entitat bancària, un acord de col·laboració anual. A l’acte han assistit Eva Rodríguez, Presidenta de la FAG, Llorenç Miquel, vicepresident, Anna Pazos, tresorera de la Federació i Clàudia López, entrenadora cap de la FAG. Per part d’Andbank, ha estat representat per Maria Suárez, Directora de banca país.

“La FAG està fent un magnífic treball en aquests darrers anys i està assolint el seu fruit, per això des d’Andbank volem apostar per aquest equip d’esportistes, que s’esforcen i no paren de créixer competició a competició”, ha declarat Maria Suárez.

Per la seva banda, Eva Rodriguez ha destacat que “l’acord de col·laboració amb Andbank és fonamental per a la FAG per a poder assolir tots els reptes i objectius que ens hem marcat per arribar al 2025, als jocs dels Petits Estats que se celebraran a Andorra”.

Rodríguez ha comentat que aquest any hi haurà competicions importants per a anar treballant i formar un gran equip. Fruit de tot aquest esforç es va veure palès en els mundials junior de gimnàstica rítmica a Romania, on les gimnastes van demostrar la seva dedicació i el treball fet fins ara.

Pel que fa a les properes competicions, està prevista la participació als mundials de gimnàstica rítmica a València, a final d’agost, en els que participarà la jove gimnasta de 17 anys, Berta Miquel, la qual ja va demostrar un gran nivell i una notable evolució al campionat europeu de Baku, al maig.

També, al setembre se celebrarà a Andorra, la GYM CUP Competition, en la que s’espera l’assistència de més de 30 equips d’Andorra, Espanya i altres països europeus.