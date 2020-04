Al matí predominarà el sol. A la tarda creixeran núvols, que no haurien de tenir conseqüències tot i que no es descarta algun ruixat puntual.

Vent de component sud-est, fluix arreu.

Temperatures màximes de 18ºC a Andorra la Vella, 15ºC a 1.500 metres i 9ºC al Pas de la Casa.

La isoterma zero graus se situarà a 3.000 metres.