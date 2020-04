Tot i que la meitat del planeta es troba paralitzat per les mesures orientades a disminuir l’efecte de la Covid-19, l’activitat científica no s’atura i se situa com una de les puntes de llança primordials per aturar la pandèmia. A part dels esforços acadèmics per trobar potencials medicaments i/o vacunes, s’han de respondre també qüestions rellevants al voltant de l’expansió d’aquest i perquè resulta més virulent en segons quines zones. Estudis independents dels EUA i d’Itàlia revelen que les possibles explicacions d’aquestes preguntes sense resposta bé podrien tenir un origen comú: la contaminació.

L’estudi americà, desenvolupat per la Universitat Harvard, assegura que com a mínim existeix una relació significativa entre la contaminació atmosfèrica i taxes de mortalitat més elevades per a persones contagiades pel virus en qüestió. El treball publicat per la prestigiosa universitat mostra com fins i tot un petit augment en els nivells de contaminació, durant els anys anteriors a la pandèmia, pot associar-se amb un augment del 15% de la mortalitat.

D’altra banda un estudi realitzat per diverses universitats Italianes, i recolzat per la societat Italiana de medicina ambiental, planteja que les partícules sòlides en suspensió, poden funcionar com a portador de patògens, inclosos virus com la Covid-19. I que per tant existeix una relació directa entre el nombre de brots d’infeccions del virus i la concentració de sòlids en suspensió en àrees específiques d’Itàlia. A tall d’exemple expliquen que la Plana de Padana és la zona Italiana amb taxes més elevades de PM10 registrades, terme emprat per a concretar la concentració de partícules en suspensió, i alhora també és la zona on més brots de coronavirus s’han registrat.

Encara és d’hora per donar a aquestes frases la condició de “fet inapel·lable”, ja que s’haurà de fer molts altres estudis i articles científics per caracteritzar l’expansió i la causa de la virulència de la pandèmia. Però si una cosa és clara, és que existeix una relació causal entre ambdós termes i la contaminació.

Marc Iserte Centelles

Llicenciat en ciències ambientals per la Universitat de Girona i estudiant de filosofia per la UNED. Ha col·laborat en plataformes i associacions d’àmbit ecologista com Stop Midcat, Bitxacs de la UdG i Naturalistes de Girona així com publicat articles i notes de premsa per alguns mitjans, entre ells Fòrum.ad i el Diari de Girona.