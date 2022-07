3 passos per a sumar-se al repte de la moda sostenible

En una societat on cada vegada més les persones estan més conscienciades amb la sostenibilitat, compartim una sèrie de passos a seguir per a tots aquells que es vulguin sumar a aquesta tendència.

La sostenibilitat i els processos de fabricació ecològics i ètics, són cada vegada més importants dins de les estratègies de les empreses i marques de moda. Els usuaris també estan cada vegada més conscienciats i són molt més exigents amb la qualitat i les garanties de la moda que consumeixen.

Consells per a comprar moda de forma més sostenible i ètica:

Comprar roba feta amb materials reciclats

Un gran percentatge de la roba que es produeix està feta amb fibres sintètiques, que inclouen elastina, niló i acrílic. Però moltes marques estan recorrent a versions reciclades de fibres sintètiques per als seus processos de fabricació amb la finalitat de reduir aquest impacte en el nostre entorn.

Prioritzar la roba fabricada amb materials naturals

Alguns materials utilitzats per la indústria tèxtil no requereixen tractaments amb pesticides o herbicides, ni de químics agressius durant la seva fase de processament. Un d’ells és el del cotó orgànic, que es conrea de manera tradicional. Un altre exemple de teixit natural és el que es fa a base de la polpa del bambú, que no requereix gairebé aigua en comparació amb altres materials, ni tampoc de l’ús de fertilitzants sintètics. Per part seva, el cànem industrial és un altre material a destacar. Es tracta d’una mena de cànnabis que es conrea exclusivament amb finalitats industrials i que té una textura similar a la del lli. Per al seu cultiu no es necessiten herbicides químics agressius.

Comprar de manera intel·ligent

És recomanable omplir l’armari amb peces atemporals que valdran durant un llarg període de temps i que els consumidors podran combinar en múltiples ocasions. Els blazers negres, un parell de vaquers de qualitat, el típic vestit negre a usar en diferents ocasions, o la camisa blanca, en són alguns exemples. En definitiva, l’objectiu de les compres intel·ligents no és acumular roba que s’avorreixi ràpidament, sinó triar peces més atemporals que els consumidors puguin accentuar o destacar amb altres complements segons l’ocasió

Per estasdemoda.com / AMIC – Tot Sant Cugat