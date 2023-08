17 nous professionals per a urgències i l’àrea de salut mental

Professionals sanitaris (SFGA)

Per a poder dur a terme la separació del SUM d’Urgències i per donar compliment al Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA), el Consell de ministres ha aprovat aquest dimecres una transferència de crèdit de 292.495,91 euros al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), amb l’objectiu de contractar disset nous professionals de la salut per a l’àrea d’urgències i la de salut mental.

Concretament, està prevista la contractació de deu professionals sanitaris, amb un cost estimat de 209.569,16 euros, per a dur a terme el projecte de separació del SUM d’Urgències, amb l’objectiu de garantir una assistència de màxima qualitat i per a optimitzar els recursos dels dos serveis. Complint, d’aquesta manera, el compromís del Govern adquirit al final de l’anterior legislatura.

D’altra banda, també està prevista la contractació set professionals per a potenciar l’atenció comunitària i el servei de salut mental, donant compliment al Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA), amb un cost estimat de 82.926,75 euros. Recordar que el PISMA és una de les línies estratègiques a desplegar en aquesta legislatura del Ministeri de Salut.