Adjudicades les obres per a les millores de la gossera oficial

Aspecte de com quedarà la gossera oficial amb les millores que s’hi faran (Govern d’Andorra)

Ampliar les instal·lacions, millorar el confort i el benestar animal són tres dels principals objectius que persegueix el projecte d’obres a la gossera oficial. El Govern ha adjudicat aquest dimecres l’ampliació de les instal·lacions, que s’ubiquen a Sant Julià de Lòria, a l’empresa Construccions Barca, guanyadora del concurs públic, per un import de 511.504,90 euros.

Tal com ha destacat el ministre Portaveu, Guillem Casal, les reformes permetran oferir “un millor confort i es reforçarà el benestar” de tots aquells gossos que hi viuen. A més, els canvis que es volen impulsar a la instal·lació també “donen resposta” a les diverses demandes que ha fet l’associació que actualment té concedida la concessió del servei. “Disposarem d’una gossera més moderna, funcional, còmoda i accessible per a tothom”.

El projecte contempla la formació d’una plataforma sobre la qual s’hi bastirà una nau d’uns 162 m2 que tindrà 34 nous boxes per a gossos, cadascun amb un espai interior i un pati exterior. En una segona fase es previst l’enderroc d’un dels mòduls existents i es restituirà el terreny per a alliberar espai per a l’esbarjo dels gossos. Tal com s’han plantejat els treballs, la gossera continuarà funcionant amb la mateixa capacitat actual durant tota la durada de les obres.