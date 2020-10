Urbanisme aprova el projecte de millora de l’abastament d’aigua potable a les Valls d’Aguilar

La Comissió territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu ha aprovat definitivament aquest divendres el projecte de construcció d’una canonada per portar aigua potable al nucli d’Argestues i millorar el subministrament d’aigua al nucli de Berén, ambdós al terme municipal de les Valls d’Aguilar.

Actualment, Berén disposa de subministrament des de les fonts de Reguer i del Gos, mentre que Argestues, que té 69 veïns, no té aigua potable. El projecte preveu construir una canonada de 3.330 metres des d’aquestes fonts per portar l’aigua potable a Argestues i aprofitar per millorar el subministrament a Berén sobre la xarxa existent.

En concret, es preveu la millora de la captació a les fonts, amb tasques d’impermeabilització, filtres i embrancament, juntament amb la instal·lació d’un dipòsit de decantació i un altre de regulador, soterrat, de 1.000 litres. També s’habilitarà una canonada de 63 mm de diàmetre i un dipòsit cilíndric prefabricat de 7,50 metres de diàmetre i 3 metres d’alçada. Aquest equipament també serà soterrat, amb les connexions d’entrada i sortida corresponents, regulació i arqueta de control soterrada. Finalment, el projecte contempla les connexions, potabilització, placa solar d’alimentació, equip de comptadors i tanca de seguretat.

La construcció de la canonada no requerirà tala d’arbrat ni de massa vegetal, ni es modificarà la topografia del terreny, segons han indicat des d’Urbanisme. Totes les instal·lacions seran soterrades i la restauració superficial es durà a terme amb el mateix material procedent dels moviments de terres d’excavació.