Mobilitat demana precaució per les glaçades a les carreteres

El servei de Mobilitat alerta de glaçades a les carreteres a partir de 1.500 metres i demana precaució a tots els conductors que hagin de circular per la xarxa viaria.

Ho ha fet després d’una jornada complicada on la pluja ha estat la protagonista al llarg del dia i on han caigut entre 25 i 70 litres per metre quadrat.

El servei de Meteorologia ha activat l’alerta groga per les fortes precipitacions, que han fet que la cota de neu baixés i es veiessin nevades intenses al terç nord del país.

Segons ha informat Mobilitat, el moment més delicat del dia ha estat al voltant de les set de la tarda, quan la nevada s’ha intensificat i s’ha prohibit el pas de camions de més de 19 tones a la frontera amb França.

També han necessitat equipaments especials els vehicles que passaven pel port d’Envalira. Per dissabte, la previsió és que sigui un dia més tranquil, amb clarianes al matí i algunes petites precipitacions a la tarda.