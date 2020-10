El PS demana explicacions al Govern pels errors amb els protocols dels centres sociosanitaris

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata va poder evidenciar la primavera passada que tots els centres sociosanitaris d’Andorra tenen protocols. El problema, assenyala la presidenta del PS, Susanna Vela, és que els protocols s’han d’implementar, poder controlar i anar posant al dia a mesura que el panorama, en aquest cas de la malaltia, pot canviar. “No entenem com pot ser que tenint aquests protocols i tenint-ne cura del seu compliment, com és possible que els residents puguin haver contret la malaltia”.

“Damunt el paper tot s’aguanta molt bé, però els protocols s’han de complir”, lamenta Vela, que assenyala que el Govern té la funció d’inspector a fer amb aquestes residències i que ha d’inspeccionar d’ofici: “No cal que avisi per anar a comprovar si s’estan complint aquests protocols que tots aquests centres residencials tenen per garantir que les persones no emmalalteixin de la Covid-19 ni residents ni les persones que hi treballen.” Des del PS insisteixen que hi ha protocols amb testos setmanals, testos diaris i posen en relleu que “alguna cosa ha fallat i pensem que hem de trobar de qui és la responsabilitat” per evitar al màxim les situacions que es van donar a la primavera.

“Entenem perfectament la preocupació dels familiars que tenen residents en aquests centres i demanem a Govern que ens doni una contesta i expliqui què és el que ha succeït en aquestes residències i que és el que cal fer”, ha demanat Vela.