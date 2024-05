Un arrestat per un delicte contra la llibertat sexual i, un altre, per falsificació

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Aquest passat dilluns, 6 de maig, el servei de Policia va procedir a la detenció, a la Massana i per ordre expressa de la Batllia, un noi de 22 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. El cas, segons fonts policials, està judicialitzat. No ha transcendit més informació.

En un altre ordre de delictes, la Policia també ha detingut aquesta setmana un home de 29 anys i no resident que va ser arrestat dimarts al matí com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar el certificat d’experiència laboral amb l’objectiu d’obtenir el permís de residència i treball.