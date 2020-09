Turisme fa una valoració positiva de l’estiu malgrat registrar uns 400.000 visitants menys

Andorra ha registrat durant els mesos de juny, juliol i agost l’arribada de 2.092.649 de visitants, una xifra que representa una davallada del 15,3% respecte del 2019, en què l’entrada de visitants va ser de 2.470.133. Així ho ha donat a conèixer la ministra de Turisme, Verònica Canals, en resposta a una bateria de preguntes formulades per la consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela. En el text, la ministra assegura que “tenint en compte la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 i el gran impacte que ha generat en l’àmbit turístic”, les dades d’Andorra “són força positives”, sobretot si es comparen amb les xifres assolides per altres destinacions. Pel que fa a l’arribada de turistes s’ha registrat l’entrada de 567.445 persones, un 33,7% menys que en el 2019, i si es parla d’excursionistes, la caiguda ha estat del 5,5%, passant d’1.615.904 durant el 2019 a 1.527.224 aquest estiu.

La consellera socialdemòcrata també ha demanat en quins mitjans de comunicació, premsa i audiovisual, s’ha fet la promoció turística d’enguany i quin és el cost que ha tingut tot plegat. En aquest sentit, Canals ja va informar que, per tal d’afavorir el turisme de proximitat, s’impulsarien campanyes de promoció del país als mercats de proximitat, especialment a Espanya i França. En ambdós països la ‘Marca Andorra’ ha tingut una presència continuada de tres mesos (del 3 de juny al 31 d’agost), i ha suposat una despesa d’1.787.004 euros (1.167.810 euros a Espanya i 619.194 euros a França).

Una altra de les demandes de Vela és saber com s’encabeix en aquest context la campanya duta a terme per altres administracions públiques, com ara els comuns. En aquest cas, Canals ha recordat que Andorra Turisme treballa conjuntament amb les corporacions en el marc del programa Infoturisme. L’objectiu del programa és generar sinergies conjuntes, potenciar i crear activitats i productes d’interès turístic i fomentar la coordinació entre totes les parts. Així, la ministra ha posat en relleu que el programa Infoturisme es valida anyalment entre totes les parts, per la qual cosa s’acorden els projectes que es treballaran i es valida el full de ruta i el pressupost que s’assignarà.