Miquel Caminal demana al Senat espanyol implantar més centres de dia en zones amb risc de despoblament

El representant del Grup Parlamentari d’ERC-EH Bildu al Senat espanyol, Miquel Caminal, ha valorat positivament la creació d’una comissió d’estudi a la cambra alta per tractar el fenomen de l’envelliment de la societat, en base a una proposta presentada pel Grup Socialista. Tot i això, el senador alturgellenc reclama dotar els territoris més despoblats com pot ser el Pirineu, de més equipaments com centres de dia per fer front a un augment de l’edat mitjana de la població que en a les zones rurals sol ser més pronunciat.

En la resposta al suggeriment fet pel PSOE, Caminal va exposar que “la irrupció de la COVID-19, amb tota seguretat, ens marcarà un abans i un després, i la conseqüència és que aquesta població envellida actualment constitueix una població molt vulnerable i és essencial vetllar per la seva seguretat”. L’alerta sanitària, hi afegeix, “també tindrà la seva influència en la gestió del procés d’envelliment”, que “sol ser causat per la baixa natalitat, produïda per la contenció de la fecunditat pròpia de societats anomenades avançades o països desenvolupats”.

El polític pirinenc va exposar que “el percentatge d’envelliment en cap cas no és bo que augmenti” perquè qualsevol societat que vagi en aquesta línia “va camí del col·lapse, i als pobles és l’antecedent de la seva desaparició”. Pel que fa justament a les zones menys poblades, Miquel Caminal va suggerir que cal equipar el territori amb centres de dia “dimensionats a la realitat territorial o al seu entorn, sobretot en zones de muntanya que, per la seva deteriorada i especifica xarxa de carreteres, tenen en la mobilitat un factor molt negatiu per a accedir als actuals centres convencionals i centralitzats”. Per això, el parlamentari proposa la creació d’aquesta comissió d’estudi “que haurà de tenir present el fenomen a escala individual i social, amb tota la seva extensió de connectivitats en tots els àmbits influenciables”.

Envelliment i canvis socioeconòmics

El senador pirinenc també va posar en context el fet que l’envelliment “també és conseqüència directa de canvis socioeconòmics que permeten una major supervivència generacional, la millora en l’alimentació, millores higièniques i sanitàries i millors atencions i cures, que provoquen un augment general d’esperança de vida”. Caminal recorda que “en aquests anys de vida addicionals es poden emprendre noves activitats, com ara estudis o antigues aficions, sense deixar de fer aportacions de gran valor a la família i la comunitat”.

No obstant això, el grup d’ERC-EH Bildu subratlla que “hi ha un factor que condiciona en gran manera les possibilitats de realitzar aquestes activitats: la salut”. I adverteixen que “no tota la massa de població envellida és de la tipologia de deficiència física per la pèrdua de massa muscular o altres problemes físics i fisiològics”. En aquest sentit, indiquen que “no podem obviar demències com l’Alzheimer, que sí necessiten pràcticament atenció permanent, complicada i evidentment cara”.