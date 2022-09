Torres exposa el model turístic d’Andorra a la primera Conferència de les regions francòfones de muntanya

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, participa aquest dijous en la primera Conferència de les regions francòfones de muntanya, que té lloc a Aix-les-Bains, França. Es tracta d’un esdeveniment, organitzat pel Forum Francophone des Affaires, que té com a objectiu reunir els responsables de les decisions econòmiques d’aquestes zones i els representants d’Estats i governs al voltant de temes comuns en les regions de muntanya.

Durant el seu discurs davant la Conferència, el titular de Turisme i Telecomunicacions ha exposat els que considera que són els principals reptes a l’hora d’augmentar la resiliència davant els efectes negatius del canvi climàtic: reforçar estratègies i plans de gestió del medi natural per a reduir la vulnerabilitat dels ecosistemes i la biodiversitat, repensar les infraestructures turístiques tenint en compte la sostenibilitat i readaptar els models de desenvolupament turístic tenint en compte el canvi climàtic. En aquest punt, ha posat com a exemple el canvi de concepte d’estacions d’esquí a estacions de muntanya, que evoca a un turisme més desestacionalitzat.

Torres també ha recordat alguns dels aspectes més destacats potenciats des del seu ministeri, com ara l’aposta per als productes locals i de qualitat, la creació de diversos itineraris naturals per al públic familiar o la candidatura perquè Andorra esdevingui el primer país completament Reserva de la Biosfera. Encara parlant sobre aquesta temàtica, ha recordat que des del Govern s’està preparant un estudi sobre la capacitat de càrrega del medi natural: “el 90% del nostre territori correspon a muntanyes, valls, rius, llacs, etc. de propietat pública, i d’aquests, el 15% són territoris protegits”, ha apuntat.

Finalment, el ministre ha recordat al públic el compromís d’Andorra amb el turisme de muntanya: “som seu des del 1998 de l’acadèmia OMT, i organitzem anualment el Congrés mundial de turisme de neu i muntanya, que enguany ha concentrat els debats sota el lema ‘Una nova mirada cap al futur’”.

El ministre Torres ha estat acompanyat durant el viatge per l’ambaixadora d’Andorra a França i Mònaco, Eva Descarrega, el representant d’Andorra al Forum Francophone des Affaires, Josep Peralba, i el director tècnic de Grandvalira Ensisa, Enric Barbier.

Reunions i trobades bilaterals

Aprofitant la seva estada a França, el ministre Torres ha mantingut reunions de treball tant amb el president de la regió Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, com amb l’alcalde d’Ax-les-Bains, Renaud Beretti. També s’ha pogut saludar amb la seva homòloga d’Albània, Mirela Kumbaro, i amb el president de la regió d’Aosta, Erik Lavévaz.

Torres ha pogut explicar-los de primera mà el model turístic del Principat, així com les diferents iniciatives endegades els darrers anys per a posar en valor la muntanya. Per la seva banda, el president Wauquiez ha demanat a Torres i la resta de ministres i ambaixadors presents de formar part de l’Associació Internacional de Regions Francòfones de Muntanyes (AIRF), amb la voluntat de buscar sinergies i compartir projectes d’interès comú.