El Govern renova el conveni amb l’ACA per a contribuir a la campanya ‘Missió Zero Accidents’

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i el president de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Enric Tarrado, han signat aquesta setmana el Conveni de seguretat viària per a la reducció dels accidents de trànsit. L’objectiu d’aquest acord és promoure la seguretat a la xarxa de carreteres d’Andorra i, per tant, reduir el nombre de sinistres i incidir en el bon comportament al volant.

Mitjançant aquest acord es renova per un any més el conveni que el Govern va signar amb l’entitat el 2019 per a col·laborar econòmicament amb la campanya “Missió Zero Accidents”, promoguda per l’ACA. Filloy ha destacat que aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Executiu des de l’inici, quan es va posar en marxa ara fa 3 anys, al llarg dels quals l’ACA ha desenvolupat diferents accions de conscienciació vinculades a la seguretat i als usuaris de la via, com ara el consum d’alcohol al volant, els motoristes i ciclistes o els vianants.

Víctor Filloy ha explicat que, a través del conveni signat, l’Executiu participarà a la campanya “Missió Zero Accidents” d’enguany amb l’aportació de 10.000 euros. Així doncs, tal com ha subratllat el ministre, es referma la col·laboració transversal en matèria de mobilitat que s’està duent a terme entre el Govern i l’Automòbil Club, que es materialitza amb accions com aquesta campanya cofinançada entre ambdues parts. “Cap víctima és acceptable i, per això, fomentem les actituds cíviques al volant”, ha remarcat.

Per la seva part, Enric Tarrado ha posat en relleu que “com a Club, com a país i com a societat, tenim una missió i aquesta és la de reduir al màxim els accidents, en particular els mortals. “A partir de l’any 2016 on no es va registrar cap víctima per accident a les vies andorranes, els darrers anys, fins i tot l’any més dur de la pandèmia, les xifres de morts a les carreteres andorranes han estat colpidores considerant les dimensions del territori i la població del país. I cal seguir prenent mesures per a reduir a zero els accidents mortals sobre la base d’un compromís col·lectiu”.

El president de l’ACA ha afirmat que “en aquest sentit Missió Zero Accidents és una acció transversal on l’administració pública i l’ACA sumem esforços per a augmentar la seguretat dels usuaris de les vies del Principat”.