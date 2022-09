S’acumulen les sol·licituds de llicència d’obra per a avançar-se a l’entrada en vigor la nova llei

Continua l’allau de sol·licituds de llicència d’obra als comuns abans que no entri en vigor la nova llei que limita el creixement urbanístic. A falta de conèixer les dades de Canillo i Encamp, fins ara s’han entrat 44 demandes des que el cap de Govern va anunciar la regulació. A la Massana són 18 projectes per a 72 habitatges nous. A Ordino, deu i quatre a Andorra la Vella.

La data perquè entri en vigor la llei que limita el creixement urbanístic s’apropa, podria ser la setmana vinent quan es publiqui al BOPA, i els propietaris no volen deixar escapar l’oportunitat de construir. A la Massana han arribat divuit sol·licituds. Cinc serien per a preparar els terrenys i tretze corresponen a projectes per a edificar. Set són edificis plurifamiliars, que inclouen pisos i cases adossades, i quatre, unifamiliars. També hi ha dues ampliacions. En total, sumarien 72 habitatges de nova construcció.

A Ordino, el departament d’Urbanisme ha rebut deu sol·licituds i quatre Andorra la Vella. A la capital ja saben que tres propietaris volien presentar els projectes i només un es podria atribuir al fet de demanar la llicència d’obres abans que entri en vigor la nova llei. En total serien uns 50.000 metres quadrats per a edificar. Cal recordar que Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany han rebut fins dijous sis sol·licituds per a edificar.