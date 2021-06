Tornen les falles a Escaldes-Engordany amb un únic trajecte

Les falles rodaran de nou a Escaldes-Engordany. El fet de no passar per nuclis antics els beneficia, ja que l’única modificació que han hagut d’adoptar és la del recorregut, que passarà de dos trajectes a un d’únic.

Els fallaires baixaran des de la plaça de l‘església per Vivand fins a la zona de l’encesa de la foguera. Aprofitant la represa de l’activitat, una desena de persones s’han batejat aquest dilluns. La sensació: una barreja de nervis i ganes en la que esperen que sigui la nit més màgica de l’any.

L’Adrià ha confessat que “quan era petit veia a la meva germana fer-ho i m’encantava. Abans ho feia amb les boles i aquest és el primer any que ho faig amb foc i estic molt nerviós”. Una altra fallaire, la Laia, ha explicat que “des de petita rodo amb les boles de llums i estic molt emocionada de fer les falles. L’any passat ja podia fer el bateig, però per tema Covid no va poder ser”.