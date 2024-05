Despenalitzar i finançar l’avortament, però, fer-ho fora d’Andorra

Xavier Espot en la seva intervenció sobre l’avortament, ahir a Encamp, en la reunió informativa sobre l’Acord d’Associació (ATV)

L’avortament es despenalitzarà i es finançarà abans que s’acabi la legislatura sempre que es faci fora d’Andorra. Aquest és l’horitzó en el qual treballa el Govern, que manté converses per a poder-ho concretar, tot mantenint l’estructura institucional. Aquest és el principal escull que ha assenyalat el cap de Govern per a poder dur a terme altres fórmules més “salomòniques” com es fa en altres països.

“Estem treballant un sistema que permeti despenalitzar la interrupció voluntària de l’embaràs. I tot i que no es pugui avortar hi hagi un acompanyament, sabent que no tindrà cap mena de conseqüència legal i estarà rescabalat per part de la nostra seguretat social”, assenyalava el cap de Govern, Xavier Espot, durant la primera reunió de poble per a resoldre dubtes sobre l’Acord d’associació, a Encamp.