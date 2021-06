López presenta al Consell d’Europa una moció sobre la situació a Turquia

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha presentat a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa l’informe d’opinió elaborat en referència a si els polítics han de ser processats per les declaracions que facin durant el seu mandat. López, que va ser escollit de manera unànime pels diputats del Consell d’Europa per ser el ponent d’aquest delicat informe, ha exposat la defensa de la llibertat d’expressió i la protecció que han de tenir els polítics, un treball que prèviament ha estat molt ben valorat i felicitat per les comissions d’Afers legals i d’Igualtat i no discriminació i que ha rebut un ampli consens per part del grup socialista europeu, així com dels partits que donen suport al govern espanyol i català.

López ha explicat que l’informe inicial tracta la situació dels parlamentaris turcs, però que no aprofundeix prou en els fets que s’estan produint des de la temptativa de cop d’estat del 2016 ni des de les eleccions locals del 2019. En aquest sentit, López s’ha proposat per elaborar una moció sobre aquest tema, ja que considera imprescindible preparar un informe més detallat sobre la situació que es viu a la zona kurda i a moltes altres on van guanyar les minories. Zones on els seus representats van ser detinguts i substituïts, i ciutats que han estat castigades amb reduccions de pressupostos i retallades de serveis públics i que afecten sobretot a la població amb menys recursos i a les dones.

El president del grup parlamentari socialdemòcrata també ha subratllat que l’informe presentat recomana una actualització i una delimitació més acurada del delicte de sedició arran dels fets produïts a Catalunya amb motiu de la declaració d’independència i de les sentències del judici posterior. López ha exposat els treballs de comparació fets entre els codis penals de països membres del Consell d’Europa i que s’ha arribat a la conclusió que Espanya aplica penes que són més elevades que els de la gran majora dels països que conformen el Consell d’Europa. Un informe que també va rebre el vot favorable dels partits que donen suport al govern espanyol i català.

Totes les esmenes presentades per López han estat aprovades pel Consell d’Europa, excepte la número 7 -referent a l’adaptació dels estàndards internacionals perquè el text original no doni lloc a altres interpretacions-, que si va ser aprovada per la comissió d’Igualtat i No discriminació, però no ho ha estat per la d’Afers Legals ni pel ple d’aquesta tarda.

