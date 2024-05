Un detingut per incomplir l’ordre de no conduir al país i un altre per alcoholèmia i, a més, insultar als agents

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

Aquest passat dimecres, 8 de maig, a la frontera del riu Runer, el servei de Policia va detenir un home, de 33 anys i no resident al Principat d’Andorra, com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per incomplir una prohibició de conduir en territori andorrà.

En un altre ordre de detencions, el mateix dimecres, al vespre, es va arrestar el conductor d’una motocicleta, de 46 anys, amb una taxa d’alcoholèmia d’1,64. També se’l va acusar d’un delicte contra l’honor per insultar els agents de policia després de la seva detenció.