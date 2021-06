Inaugurats els dos centres de dia de la Creu Roja

L’Arquebisbe d’Urgell i Coprìncep d’Andorra,Joan-Enric Vives amb la Ministra d’Afers Socials, Judith Pallarès, així com l’anterior Ministre en el càrrec, Víctor Filloy, amb el president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, el president de la Federació de la gent gran, Fèlix Zapatero, i els dos cònsols d’ambdues parròquies Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, Conxita Marsol i Josep Majoral, han inaugurart dos nous locals per als centres de dia per a la gent gran, gestionats per Creu Roja Andorrana a les Parròquies d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. L’Arquebisbe estava acompanyat per l’Arxiprest de les Valls d’Andorra i Rector d’Andorra la Vella, Ramon Sàrries i pel Rector de Sant Julià de Lòria, Pepe Chisvert, que han fet la pregària de benedicció a Sant Julià.

Aquests dos centres tenen capacitat per a 40 places concertades (32 a la capital i 8 a Sant Julià de Lòria), però de moment només hi ha nou usuaris, tot i que es preveu que a principis de juliol en siguin setze.

“Encara tenim algunes mesures establertes per temes de pandèmia i això no facilita que estiguin totes les places obertes, però a poc a poc pensem que els altres centres aniran obrint els respectius centres de dia, des de Salita o Clara Rabassa, i així cada cop tindrem més disponibilitat perquè la gent gran torni a la normalitat que també necessiten, ja que segurament són els que més han patit estar tancats a casa i no poder fer coses, i les famílies també estan molt contentes que això pugui ser així”, ha afirmat la Ministra Pallarés. De moment, els protocols de seguretat sanitaris exigeixen que es garanteixi el distanciament de seguretat, i que només hi hagi grups petits d’un màxim de sis persones.

Cada centre obre de 9 del matí a 6 de la tarda. A primera hora, els usuaris arriben amb el transport sociosanitari de la Creu Roja, esmorzen i prenen la medicació i, posteriorment, després de les activitats, també dinen i berenen. Entre els professionals sanitaris que els atenen, hi ha fisioterapeutes, dos auxiliars d’infermeria, un terapeuta ocupacional, una infermera i el coordinador, Jorge Pérez. La gestió del centre és de la Creu Roja, però Afers Socials és qui decideix quina persona hi pot accedir i quina no. Les places són concertades, de manera que l’administració assumeix al voltant del 50% del preu del servei. Segons Pérez, “podem assumir qualsevol persona indistintament del seu grau de dependència tant física com cognitiva, i a mesura que s’incorporin més usuaris, també anirem incorporant-hi perfils assistencials per poder cobrir totes les necessitats”.

El centre d’Andorra la Vella es troba al costat de la nova seu social de la Creu Roja, a l’avinguda Santa Coloma, mentre que el centre major de Sant Julià comparteix edifici amb el centre d’atenció primària i la Llar de Sant Julià de Lòria. “Al final no hem d’oblidar que treballem amb la metodologia de l’atenció centrada en la persona, de manera que cada intervenció amb els usuaris tindrà aquesta manera de fer, amb la qual cosa tots els professionals dels centres de dia adequaran les activitats de rehabilitació o millora a les seves possibilitats i necessitats”, ha afirmat Jorge Pérez.