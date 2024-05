La ministra Marsol es reuneix amb el titular espanyol d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo

Els ministres, Carlos Cuerpo i Conxita Marsol. Fotografia cedida pel ministeri espanyol d’Economia, Comerç i Empresa

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha mantingut una reunió aquest divendres a Madrid amb el ministre espanyol d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo. Durant la trobada, ambdós representants polítics han pogut compartir temes d’interès comú per als dos governs.

En aquest sentit, Marsol i Cuerpo han intercanviat experiències en relació amb l’atracció d’inversió estrangera d’alt valor afegit, generadora de llocs de feina i complementària dels sectors econòmics tradicionals. En concret, s’han tractat qüestions relacionades amb els processos d’autorització de la inversió estrangera i amb el seguiment una vegada la inversió s’està implementant.

Quant a la innovació empresarial, el ministre espanyol ha presentat experiències d’implantació de negocis relacionats amb les noves tecnologies, les energies netes i els parcs tecnològics que poden servir d’exemple per a Andorra per a atraure noves empreses al país.

Els dos homòlegs també han abordat matèries com la internacionalització de les empreses, qüestió que ha servit a Conxita Marsol per a traslladar al ministre espanyol el procés que s’està seguint a Andorra al voltant de l’Acord d’associació amb la UE, tenint en compte la rellevància d’aquest acord per a potenciar les oportunitats de negoci de les companyies andorranes fora del país, a escala regional.

La delegació andorrana en la reunió l’ha completat el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, i l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu.