Tesi doctoral de Cèlia Baró sobre la competència comunicativa en anglès

Cèlia Baró defensant la tesi doctoral (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest divendres, 10 de maig, la lectura de la tesi doctoral titulada “Discourse competence in English from a metacognitive instruction approach and greater learner agency: a case study at the University of Andorra”, defensada per Cèlia Baró Gaillard i dirigida per Carolina Bastida i Neus Lorenzo.

La tesi analitza la competència comunicativa, en general, i la competència discursiva, en particular, tenint en compte l’ensenyament i l’aprenentatge d’idiomes dels estudiants d’anglès com a llengua estrangera en el marc d’un primer cicle universitari. La investigació conclou que, quan els estudiants universitaris reben suport addicional en l’escriptura acadèmica a través de la instrucció metacognitiva, assoleixen una millor competència discursiva i se senten més ben preparats per a futurs processos d’aprenentatge.

El tribunal de tesi ha estat format per Nadia Azzouz (Universitat d’Andorra), Elisabet Arnó (Universitat Politècnica de Catalunya), Montserrat Casanovas (Universitat de Lleida), Francesca Burriel (Universitat Autònoma de Barcelona) i Carme Bach (Universitat Pompeu Fabra). La tesi ha obtingut una qualificació d’excel·lent per unanimitat.

Amb aquesta ja són 24 les persones doctorades per la Universitat d’Andorra des que es va posar en marxa el programa de Doctorat el curs 2009-2010.