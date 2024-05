Dissabte de zumba i mercat solidari amb UNICEF i el BC Andorra

Cartell anunciant l’activitat de zumba i el mercat solidari a favor d’Unicef (Unicef Andorra)

Sota el lema “Mou-te amb la Zumba per UNICEF”, el BC Andorra i UNICEF s’uniran aquest dissabte, 11 de maig, en una nova acció solidària amb l’objectiu de recaptar fons per als projectes de l’entitat. Una acció emmarcada dins el conveni vigent entre les dues entitats. Així, a les 11 hores, al Pavelló del Govern, es podrà gaudir d’una classe de Zumba liderada per Tamara Martos i Mònica Grau, responsables del grup d’animació del club Màgic Team Diablo. La donació per a l’assistència a aquesta classe serà de 5 euros i es podrà formalitzar a la pàgina web del club www.bca.ad.

Tots els assistents rebran una samarreta commemorativa i tindran al seu abast tot el que es necessita per a gaudir de l’experiència Zumba amb Unicef i el BC Andorra. Si es vol contribuir, però no es pot assistir, també hi haurà l’opció de fer la donació al mateix enllaç de les inscripcions.

A més, aquesta jornada solidaria comptarà amb un “Mercat Solidari”, des de les 11 i fins a les 16 hores al mateix pavelló. Una oportunitat única on el BC Andorra posarà a la venda roba esportiva del primer equip, de la base, material i roba de les darreres temporades a preus molt assequibles.