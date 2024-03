Salutació del copríncep episcopal en la festa de la Constitució d’Andorra

Joan-Enric Vives i Sicília, arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra

Benvolguts Andorrans,

La celebració del XXXI aniversari de l’aprovació per referèndum de la Constitució del nostre estimat Principat d’Andorra, el 14 de març retorna i ens és nova ocasió per a fer memòria i renovar el pacte constitucional pel qual el Poble Andorrà, exercint la seva sobirania i d’acord amb els seus Coprínceps, va consolidar la seva existència política i es va establir com a Estat independent, de Dret, Democràtic i Social, amb el règim polític de Coprincipat parlamentari.

Des d’aleshores, aquest savi i eficaç instrument jurídic ha contribuït decisivament al fet que Andorra hagi gaudit d’un període de gran estabilitat institucional i d’enorme progrés en tots els àmbits de la vida nacional. Tots esperem que així pugui ser per molts anys.

Certament no ens han mancat en aquest temps transcorregut, els moments de dificultats, i malgrat això, el sistema polític establert per la Constitució, unit al sentit institucional, a la consciència nacional i a la cohesió social del nostre Poble, han permès superar amb èxit els reptes i les adversitats. Per tot això, no em canso de demanar que tots siguem conscients del valor del pacte constitucional i que ens esforcem per estimar-lo i preservar-lo.

Actualment, els Andorrans afrontem un repte polític de gran transcendència, en un context internacional dinàmic però també molt incert: la decisió d’esdevenir, tot preservant la nostra sobirania, un estat associat a la Unió Europea, en els termes pactats de l’Acord recentment assolit pel Govern Andorrà, o, per contra, romandre com un país tercer.

Estic convençut que la ciutadania andorrana, degudament informada, i després d’un debat profund, serè i constructiu sobre les conseqüències de cadascuna de les opcions, sabrà discernir i triar el camí que més convingui per al seu present i el seu futur. El nostre Poble, amb les Autoritats i els Coprínceps “defensors”, sempre han sabut cercar els millors camins de realització per a la Nació andorrana, i tirar endavant, per més dificultats que s’encreuaven en el recorregut de la història.

Davant d’aquest gran repte, i sigui quina sigui finalment la decisió que es prengui, els Coprínceps continuarem acompanyant i oferint plenament el nostre suport al Poble andorrà, per a seguir treballant units en favor del bé comú i d’una societat justa i solidària, en cooperació i amistat amb Europa i amb la comunitat internacional dels pobles que estimen la llibertat, la justícia i la pau.

Joiosa festa de la Constitució!





+Joan-Enric Vives,

Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra