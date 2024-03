“El temps de la reflexió”. Salutació del copríncep francès per al Dia de la Constitució

Emmanuel Macron, copríncep francès. Foto: Arxiu

Andorranes, Andorrans, i tots els que heu escollit el Principat d’Andorra com a terra d’acollida i participeu en la vida d’aquest país, en aquest 14 de març de 2024, data d’aniversari de la Constitució, em plau adreçar-vos aquestes paraules.

Han passat 31 anys des que es va aprovar la nostra Constitució; si aquesta ha entrat ja en el camí de la maduresa, correspon a cadascú de nosaltres de fer viure i respectar cada dia els grans principis de llibertat, justícia, democràcia i progrés social que menciona el seu preàmbul. I d’honrar, en aquesta data tan assenyalada, aquest pacte fundacional, mentre s’alcen altres reptes, en particular el de l’ancoratge que el nostre país pretén definir en el conjunt europeu.

Sobre aquesta qüestió, l’any passat es va mostrar especialment fructífer, ja que van culminar prop de 9 anys de negociacions destinades a definir l’esquema que podria tenir un acord d’associació amb l’objectiu d’ampliar el mercat interior europeu a un Estat de petites dimensions territorials com és Andorra, tot hi respectant les seves especificitats.

Un treball oficialment iniciat l’any 2015, però que es pot datar molt abans; així, des del 2009, els successius Governs andorrans han treballat per a aprofundir les relacions amb la Unió Europea. Durant aquest llarg període, sobre aquest tema, el nostre país ha demostrat una constància particular, anant més enllà de divisions partidistes per tirar endavant un projecte de País. Havent pogut seguir el desenvolupament d’aquestes negociacions, voldria saludar l’acció decidida dels successius equips negociadors, així com el paper essencial dels antics caps de Govern que han pogut aportar el seu suport i experiència a aquest projecte, amb un pensament especial per l’enyorat Toni Martí.

Només queda felicitar-los a tots i agrair-los els resultats aconseguits durant aquests darrers mesos de 2023. Davant els serveis de la Comissió, el nostre país s’ha revelat ser un interlocutor ferm i fiable, defensant amb convicció i talent els interessos d’Andorra, així com les seves particularitats. Un treball del qual la qualitat ha estat altament elogiada pels serveis de la Comissió, i uns resultats que haurien d’inspirar els futurs treballs entre la Unió Europea i altres països tercers.

Després d’aquesta llarga seqüència, a fi de preparar el referèndum anunciat al 2025, l’any 2024 hauria de ser dedicat a la reflexió, l’intercanvi i la recerca de consens, d’acord amb aquesta tradició tan fortament i positivament ancorada en la nostra societat. Per descomptat, totes les veus s’han d’implicar en aquest diàleg, des del govern al Consell General, passant pels grups parlamentaris i tots els actors del món polític, econòmic i associatiu. Però, cadascú de nosaltres també s’ha d’apropiar i ser actor d’aquest debat que tracta sobre el futur del nostre país. De la qualitat d’aquests intercanvis dependrà que sigui adoptada una decisió la més informada possible. Perquè després del temps de reflexió, arribarà el de les decisions. No tinc cap dubte que, com tantes vegades en la seva història recent, guiat pel seny, el poble andorrà sabrà triar la millor opció i afrontar, amb valentia i responsabilitat, els reptes del segle XXI que se li plantegen.

Us desitjo a totes i a tots un feliç dia de la Constitució, dins la unitat, així com intercanvis útils durant els propers mesos per a aclarir la vostra decisió. Estaré encantat de retrobar-vos a Andorra durant el viatge que espero realitzar a finals d’any.





Visca Andorra

Emmanuel MACRON