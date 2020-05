Primera trobada entre Landry Riba i el secretari d’Estat per a la UE espanyol, Juan González-Barba

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, s’ha trobat telemàticament aquest dijous amb el secretari d’Estat per a la Unió Europea d’Espanya, Juan González-Barba, per compartir la situació relacionada amb l’emergència sanitària a causa del coronavirus SARS-CoV-2 als dos països, així com els elements de cooperació bilateral entre Andorra i Espanya en aquest àmbit.

La reunió també ha tingut per objectiu fer un intercanvi sobre la represa de les negociacions per l’Acord d’associació del Principat amb la Unió Europea, prevista pel pròxim 10 de juny, i avaluar en quina mesura la crisi sanitària i els seus efectes econòmics influiran en les posicions negociadores.

Així mateix, durant la trobada, que estava fixada pel 16 de març presencialment però va ser anul·lada per les mesures de seguretat davant la COVID-19, s’ha convingut reprendre en breu els intercanvis bilaterals en matèria sociolaboral que van quedar interromputs per la crisi sanitària. En la reunió també han participat l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, i l’ambaixadora d’Andorra davant de la UE, Esther Rabasa.