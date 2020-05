Filloy agraeix la labor de Càritas Andorrana en l’emergència sanitària de la COVID-19

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, juntament amb la Secretària d’Estat Teresa Milà, ha visitat aquest dijous el Banc d’Aliments de Càritas Andorrana per agrair la labor de l’entitat i dels seus voluntaris en la situació d’emergència sanitària a causa del coronavirus SARS-CoV-2. Durant la visita, Filloy i Milà s’han reunit amb el president de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora, i ha destacat la col·laboració a través de donacions de diverses persones i empreses.

En especial, el ministre ha destacat la participació de Càritas en el dispositiu urgent que es va activar inicialment des del Govern, en cooperació amb els comuns, per donar resposta immediata a les persones temporeres més vulnerables, mentre romanguin a Andorra perquè als seus països d’origen no han permès el retorn dels nacionals o bé per les dificultats de mobilitat a causa de la COVID-19. Justament, l’Executiu treballa, juntament amb Ski Andorra, en contacte i coordinació constant amb la xarxa diplomàtica dels països d’origen dels temporers per agilitzar la seva repatriació i, d’aquesta manera, fer que aquesta situació excepcional i puntual s’allargui el menor temps possible o minori progressivament.

Així mateix, Filloy ha posat en relleu la tasca paral·lela d’un equip especial de tècnics del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut centrat en la gestió de les dades relatives als temporers –obtingudes a través del formulari habilitat pel Govern– per poder seguir tots els casos i coordinar els vols.

El ministre ha emfatitzat que els professionals d’Afers Socials també s’han focalitzat específicament en seguir de prop els casos més vulnerables per poder fer un acompanyament personalitzat.

Més concretament, en aquest circuit d’atenció personalitzada –temporal fins que no es faci efectiu el retorn d’aquest col·lectiu de treballadors als seus països– s’inclou també el treball dels comuns, que han designat una persona de referència per a cada parròquia amb l’objectiu de fer una valoració de les necessitats individuals sobre el terreny i poder, d’aquesta manera, atribuir els recursos essencials com l’allotjament i l’alimentació, en la qual ha col·laborat Càritas.

A més, la situació administrativa de les persones amb autoritzacions d’immigració temporals s’ha seguit amb reunions periòdiques d’una Comissió especial formada per representants dels ministeris d’Afers Socials, Habitatge i Joventut; Justícia i Interior, Turisme; Afers Exteriors; i Cultura i Esports.

El Ministeri d’Afers Exteriors continua treballant per agilitzar la repatriació dels temporers que romanen a Andorra

Quant als treballadors temporers que romanen a Andorra perquè als seus països d’origen no han permès el retorn dels nacionals o bé per les dificultats de mobilitat a causa de la COVID-19, el ministre Portaveu, Eric Jover, ha emfatitzat que el Ministeri d’Exteriors segueix en coordinació constant amb la xarxa diplomàtica dels països d’origen dels temporers per agilitzar la seva repatriació.

De fet, Jover ha assenyalat que ahir, en coordinació amb Ski Andorra, es va noliejar un avió des de Madrid en direcció a l’Argentina amb 288 passatgers procedents d’Andorra. Demà, 22 de maig, sortirà un altre avió, des de Madrid a l’Argentina, amb uns altres 288 temporers. El dia 25 de maig un avió amb 160 treballadors temporers, també des de Madrid, viatjarà en direcció a l’Argentina.