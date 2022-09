Presència del cap de Govern i la ministra d’Exteriors en esdeveniments paral·lels a l’Assemblea General

El cap de Govern, Xavier Espot, ha assistit a la cerimònia commemorativa d’alt nivell del 50è aniversari del discurs de Salvador Allende a les Nacions Unides, organitzada per Espanya i Xile, que s’ha celebrat a l’Institut Cervantes de Nova York.

A continuació, el cap de Govern, s’ha desplaçat a la recepció oferta pel president dels Estats Units d’Amèrica, Joe Biden, als caps de delegació que participen en el Debat General de les Nacions Unides.

Per la seva part, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat en la iniciativa impulsada per Dinamarca de compromís del pagament puntual de les contribucions a les Nacions Unides per a poder dur a terme els seus programes.

Ubach també ha tingut ocasió de participar en un esdeveniment cultural paral·lel organitzat per l’Organització Internacional de la Francofonia.