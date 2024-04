La Seu: Conferència i projecció de l’obra “Història de la Música: període antic fins al romanticisme”, de Joan Carandell

Cartell anunciador de la conferència de Joan Carandell (Aj. la Seu)

En el marc de la celebració de la Setmana Cultural de l’Escola Municipal de Música (EMM) de la Seu d’Urgell, aquest dijous, 25 d’abril, a dos quarts de sis de la tarda, tindrà lloc la conferència i projecció “Història de la Música: període antic fins al romanticisme”, a càrrec del propi autor, Joan Carandell. La sessió, que és d’entrada gratuïta i oberta a tothom, es farà a la sala de la Immaculada.

Joan Carandell, el pintor de la música, hi presentarà una compilació d’autors, escenografies i obres musicals materialitzades en color i forma. Està exposat detalladament per períodes, dins el projecte “Història de la Música (en pintura)” iniciat l’any 1989. La tasca consecutiva segueix en funció de la trajectòria i evolució de la música. Cada etapa està representada per la idiosincràsia musical del moment i la dilecta composició dels seus autors, al servei de la música.

Joan Carandell pintor i gran amant de la música és un artista que ha sabut trobar en la pintura el camí per a expressar el missatge personal de la seva condició humana.

Va estudiar a l’Escola de Belles Arts de Girona i amplià la formació primer a Barcelona, i després a Florència. A mig camí entre la figuració i l’abstracció, reivindica la pintura com a mitjà per a proclamar mitjançant formes i colors l’essència de l’individu. En la seva obra es poden trobar elements relacionats amb la música, en els quals descriu l’esperit de diferents èpoques, especialment del temps de Beethoven.

Són característiques del seu art les línies que descriuen de forma directa l’acció, a més de les formes abstractes que emmarquen l’escenari on es desenvolupa l’acció. Obres amb un moviment enèrgic sublim. Són dibuixos simbòlics i narratius alhora, i a vegades es corresponen amb un nivell de pur plasticisme.

Des que va realitzar la seva primera exposició individual a Girona, l’any 1977, mai no ha deixat d’exposar a Espanya i l’estranger, sent reconegut en diverses ocasions.